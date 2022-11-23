О встрече Посла Беларуси В.Денисенко с Председателем Комитета по международным делам Парламента Таджикистана

22 ноября 2022 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан Виктор Денисенко встретился с Председателем Комитета по международным делам, общественным объединениям и информации Парламента Таджикистана Саидмуродом Фаттохзода.

Обсуждены вопросы межпарламентского взаимодействия Беларуси и Таджикистана, актуализация повестки дня как в двустороннем формате, так и на международных площадках.

Собеседники позитивно оценили работу групп дружбы парламентариев двух стран, подтвердили готовность сторон к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

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