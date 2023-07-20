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Об обучающем семинаре на базе МИД Беларуси

20 июля 2023 г.

 

20 июля 2023 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялся обучающий семинар, посвященный практическим вопросам комплексной подготовки и проведения международных встреч и визитов высокого уровня.

Мероприятие с участием руководства МИД собрало около 100 представителей республиканских органов государственного управления и других организаций.

Ключевое внимание было уделено тематике подготовки документов к международным визитам и встречам с участием Премьер-министра Республики Беларусь, включая вопросы развития договорно-правовой базы.

Представители Аппарата Совета Министров Республики Беларусь и руководители профильных структурных подразделений МИД в своих выступлениях осветили различные аспекты, связанные с подготовкой и проведением мероприятий высокого уровня, в том числе в региональном разрезе, акцентировали основные требования, предъявляемые к подготовке соответствующих документов.

В завершение семинара состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего совершенствования практики подготовки и проведения международных встреч и визитов.

 

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