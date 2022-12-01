О визите в Посольство Беларуси Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана

О визите в Посольство Беларуси Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана01 декабря 2022 г.
30 ноября 2022 г. Посольство Республики Беларусь в Туркменистане посетил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
Глава МИД Туркменистана выразил слова сочувствия и поддержки, сделал запись в книге соболезнований, открытой по случаю скоропостижной смерти Министра В.Макея.
Р.Мередов подчеркнул: «Особо следует отметить вклад Министра Макея в развитие традиционно дружественных туркмено-белорусских отношений. Мы всегда будем помнить Владимира Владимировича как высокого профессионала, честного и порядочного человека, искреннего и преданного друга».
Интервью заместителя Министра Ю.Амбразевича телеканалу «ОНТ»
Выступление Министра В.Макея на мероприятии высокого уровня ГА ООН по тематике ядерного разоружения (26 сентября 2022 г., г.Нью-Йорк)
Выступление Министра В.Макея на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2022 г.)
Выступление Министра В.Макея на заседании Совета Безопасности ООН (сентябрь 2022 г.)
Интервью пресс-секретаря МИД А.Глаза телеканалу «ОНТ»
Интервью Министра В.Макея информационному агентству Sputnik.Беларусь
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