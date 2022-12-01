О визите в Посольство Беларуси Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана

30 ноября 2022 г. Посольство Республики Беларусь в Туркменистане посетил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, чтобы почтить память Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Глава МИД Туркменистана выразил слова сочувствия и поддержки, сделал запись в книге соболезнований, открытой по случаю скоропостижной смерти Министра В.Макея.

Р.Мередов подчеркнул: «Особо следует отметить вклад Министра Макея в развитие традиционно дружественных туркмено-белорусских отношений. Мы всегда будем помнить Владимира Владимировича как высокого профессионала, честного и порядочного человека, искреннего и преданного друга».

« Источник: https://mfa.gov.by/press/news_mfa/cd6e325234f2a182.html © При использовании материалов сайта ссылка на МИД Беларуси обязательна

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