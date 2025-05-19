О подписании Соглашения об учреждении Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям между правительствами Беларуси и Омана

19 мая 2025 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялась церемония подписания Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Султаната Оман об учреждении Совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям.

Подписантами Соглашения выступили Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков и Президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам аль-Муршиди.

Подписание состоялось в рамках визита в Беларусь Наследного принца – Министра культуры, молодежи и спорта Омана Зеязина бен Хайтама Аль Саида и является одним из основных элементов договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в Оман в декабре 2024 г.

Совместный комитет является важным координационным механизмом, задача которого – обеспечить расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

версия для печати