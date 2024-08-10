О вызове в МИД Временной поверенной в делах Украины

О вызове в МИД Временной поверенной в делах Украины10 августа 2024 г.
10 августа 2024 г. в МИД была вызвана Временная поверенная в делах Украины в Республике Беларусь Ольга Тимуш.
Украинскому дипломату был заявлен решительный протест и передана соответствующая нота в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины.
Белорусская сторона потребовала предпринять исчерпывающие меры для исключения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации в регионе.
Временная поверенная была предупреждена о том, что в случае повторения таких провокаций белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные шаги для защиты своей территории.
Особо было указано на то, что, если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске.
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