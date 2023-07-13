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О встрече Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Временным поверенным в делах Катара

13 июля 2023 г.

 

13 июля 2023 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Временным поверенным в делах Государства Катар в Республике Беларусь Мешаалем аль-Аттыей по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также предстоящие мероприятия двустороннего характера.

С.Алейник поблагодарил ВПД Катара за активную плодотворную работу, направленную на укрепление белорусско-катарского сотрудничества.

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