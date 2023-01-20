О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с Министром окружающей среды Египта

19 января 2023 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с Министром окружающей среды Египта Ясмин Фуад.

Стороны обсудили состояние белорусско-египетского сотрудничества в области охраны окружающей среды. Египетской стороной подтверждена готовность к взаимодействию с Беларусью по приоритетным направлениям, в частности, по сохранению биоразнообразия, эффективному и безопасному обращению с отходами, очистке воды и воздуха.

Посол поздравил Министра с успешным проведением 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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