О белорусско-узбекских межмидовских консультациях

О белорусско-узбекских межмидовских консультациях14 июля 2023 г.
14 июля 2023 г. в г.Минске состоялся очередной раунд Белорусско-Узбекских межмидовских консультаций с участием заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Назарука и заместителя Министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобура Усманова.
В ходе консультаций рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-узбекского сотрудничества, намечены ключевые направления по его активизации. Особое внимание уделено обсуждению вопросов взаимодействия сторон в интеграционных структурах (СНГ, ШОС, ЕАЭС) и на международных площадках (ООН, ОБСЕ).
Стороны выразили удовлетворение состоянием белорусско-узбекского диалога, подтвердили намерение продолжать содействовать его развитию по линии внешнеполитических ведомств двух стран, обсудили практические аспекты подготовки и проведения совместных мероприятий, в том числе приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан.
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