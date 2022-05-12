О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Китая

12 мая 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюном.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, обсудили продвижение глобальных инициатив, политическую координацию совместных действий на международной арене, а также взаимодействие в рамках региональных организаций.

В ходе встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему развитию многопланового партнерства между странами по всему спектру белорусско-китайского сотрудничества.



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