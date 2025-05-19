О встрече Посла Беларуси А.Метелицы с Федеральным Министром торговли Пакистана

19 мая 2025 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица встретился с Федеральным Министром торговли Пакистана Джамом Камалем Ханом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанских торгово-экономических отношений, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Премьер-министра Пакистана в Беларусь 10-11 апреля 2025 г.

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