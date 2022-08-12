О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Послом Сирии

12 августа 2022 г. состоялась встреча Первого заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь Мохаммадом аль-Умрани.

В ходе встречи стороны обсудили основные направления белорусско-сирийского сотрудничества, а также вопросы активизации политического и торгово-экономического взаимодействия.

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