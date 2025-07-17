О мероприятиях Министра иностранных дел Беларуси М.Рыженкова в первый день визита в Лаос

17 июля 2025 г., в первый день визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Министр иностранных дел Республики Беларусь Максим Рыженков провёл переговоры с Министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом. Центральным событием встречи стало подписание межправительственного Соглашения об отмене виз для владельцев национальных паспортов. Этот шаг откроет новые перспективы для развития двусторонних связей в различных сферах – от делового партнёрства и взаимодействия общественных организаций до туризма и гуманитарных инициатив.

В ходе беседы министры отметили устойчивую позитивную динамику белорусско-лаосских отношений, основанную на прочных исторических связях, восходящих к советскому периоду. Несмотря на географическую удалённость, стороны выразили стремление к дальнейшему углублению партнёрства, основанного на взаимном уважении и дружбе. Достигнута договорённость о перезапуске деятельности Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству после завершения административной реформы в Лаосе, а также о проведении её четвёртого заседания в ближайшее время.

Особое внимание было уделено активизации политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, что позволит провести ревизию и актуализацию текущих инициатив. Обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию договорённостей, достигнутых президентами Беларуси и Лаоса в Казани в октябре 2024 г. на полях саммита БРИКС. Обе стороны подчеркнули необходимость диверсификации товарооборота, устранения барьеров в банковской сфере и поиска новых финансовых инструментов. Также были рассмотрены пути совместной работы в области обеспечения продовольственной безопасности.

Обмен мнениями по международной и региональной повестке продемонстрировал схожесть подходов к формированию справедливого и многополярного мироустройства. Стороны подтвердили значимость взаимной поддержки на площадке ООН и обсудили механизмы расширения сотрудничества в рамках интеграционных объединений – ЕАЭС и АСЕАН. Глава белорусского внешнеполитического ведомства поблагодарил лаосскую сторону за поддержку белорусских инициатив, в частности в сфере борьбы с торговлей людьми, и проинформировал о предстоящей третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, намеченной на октябрь 2025 г. Лаос получил приглашение представить собственное видение в контексте инициативы по Хартии Евразийской безопасности.

В рамках подготовки к обмену визитами на высшем уровне, включая визит Президента Лаоса в Беларусь, стороны договорились активизировать взаимодействие по каналам народной дипломатии – парламентскому, молодёжному, женскому и через общества дружбы. Также была достигнута договорённость о разработке комплексной дорожной карты в рамках подготовки визита в Беларусь Президента Лаоса. Министр иностранных дел Лаоса принял приглашение посетить Минск в ближайшее время.

Дополнительно стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество в медийной сфере, включая подготовку соглашения между информационными агентствами и телеканалами, что позволит повысить осведомлённость о возможностях двух стран. Поддержана идея развития комбинированных туристических маршрутов, а также сохранена практика приглашения лаосских детей на отдых в Беларусь, в том числе в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Особый акцент был сделан на важности совместной работы по противодействию распространению недостоверной информации.

Ключевым мероприятием визита стала встреча Министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Президент Лаоса с теплотой вспомнил свои предыдущие встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и передал своему белорусскому коллеге наилучшие пожелания, назвав Беларусь одним из лучших друзей Лаоса.

В ответ Министр Рыженков передал приветствие от Главы белорусского государства, а также его просьбу реализовать направленное ранее приглашение Президенту Лаоса посетить Беларусь с визитом в ближайшее удобное время, на что было дано согласие.

Стороны обсудили мероприятия, состоявшиеся и запланированные в рамках текущего визита главы белорусского внешнеполитического ведомства. Особое внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых в ходе встречи президентов Беларуси и Лаоса на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 г. В контексте подготовки визита Президента Лаоса в Беларусь белорусская сторона предложила провести межмидовские политические консультации по всем вопросам двусторонней повестки, актуализировать договорно-правовую базу, ускорить проведение заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, организовать визит Министра иностранных дел Лаоса в Беларусь, а также активизировать взаимодействие по линии общественных организаций и политических партий.

Президент Лаоса поручил соответствующим государственным органам активизировать совместную работу с белорусскими партнёрами по реализации достигнутых договорённостей. Учитывая опыт Беларуси в горнодобывающей сфере, он предложил рассмотреть возможности сотрудничества по совместной добыче полезных ископаемых в Лаосе.

Министр Рыженков в свою очередь проинформировал о решении Совета министров иностранных дел ШОС, состоявшегося 15 июля, одобрить предоставление Лаосу статуса партнёра ШОС. Окончательное решение будет принято главами государств-членов организации в сентябре 2025 г.

Также была отмечена активизация межпарламентского взаимодействия, включая визит в Лаос руководства белорусского парламента и создание групп дружбы в законодательных органах обеих стран. Президент Сисулит выразил благодарность Беларуси за приём лаосских детей в оздоровительном центре «Зубренок», подчеркнув важность таких инициатив для развития контактов между народами.

В ходе встречи с Премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном основной акцент был сделан на развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Министр Рыженков обратил внимание, что в составе делегации Беларуси присутствуют представители банков, промышленных предприятий, министерств и государственных органов. Он информировал о предстоящем проведении белорусско-лаосского бизнес-форума, в ходе которого должны быть достигнуты конкретные договоренности по сотрудничеству между бизнесами двух стран. Министр подчеркнул, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) является главным инструментом продвижения двусторонних отношений в этой сфере.

Лаосская сторона обещала предпринять необходимые меры для максимально оперативного формирования своей части межправкомиссии.

Премьер-министр Сипхандон выразил заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью в сферах энергетики, нефтехимии, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. Он также проинформировал о проходящей в Лаосе реформе государственного аппарата. Отдельный интерес лаосской стороны был выражен к технологическим возможностям Беларуси по производству калийных удобрений и детского питания на базе сухого молока.

Реагируя на эти предложения, Министр Рыженков отметил, что Беларусь готова не просто поставлять продукцию, но и осуществить трансфер технологий для ее производства непосредственно в Лаосе. При этом белорусская сторона готова предоставить необходимое финансирование для реализации совместных проектов в указанных областях. Еще одним важным направлением сотрудничества Министр назвал подготовку лаосских специалистов в белорусских учреждениях образования по специальностям, востребованным для реализации совместных проектов.

В рамках продвижения гуманитарной и общественной повестки Министр иностранных дел Беларуси встретился с руководством и членами Общества дружбы «Беларусь – Лаос». В ходе беседы он отметил значимую роль данного объединения как моста между двумя государствами и подчеркнул важность народной дипломатии в укреплении двусторонних отношений.

Стороны обсудили планы совместной работы по углублению взаимопонимания и дружбы между народами Беларуси и Лаоса.

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