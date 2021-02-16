О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника и заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Италии

16 февраля 2021 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник и заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Республике Беларусь Марио Бальди.

В ходе встречи стороны обсудили состояние двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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