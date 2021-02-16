О вручении Послом Беларуси А.Равковым верительных грамот Президенту Азербайджана16 февраля 2021 г.
16 февраля 2021 г. состоялась церемония вручения Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андреем Равковым верительных грамот Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
В ходе беседы после церемонии глава белорусской дипмиссии обратил внимание на важность активизации двустороннего диалога на высшем уровне, а также наращивания всестороннего взаимодействия Беларуси и Азербайджана с акцентом на расширение торговых и кооперационных связей. В этом контексте А.Равков сообщил о заинтересованности Беларуси принять участие в реализации проектов по восстановлению инфраструктурных и других объектов на территории Азербайджана.
Собеседники сошлись во мнении, что перспективным является развитие сотрудничества Беларуси и Азербайджана в промышленности, сельском хозяйстве, продвижении совместной продукции на рынки третьих стран.
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