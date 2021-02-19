О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Гурьянова с Послом Таджикистана

19 февраля 2021 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Александр Гурьянов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Беларусь Махмадшарифом Хакдодом.

В ходе встречи стороны предметно обсудили вопросы белорусско-таджикского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия двух стран на площадках международных организаций и интеграционных объединений, а также график проведения в 2021 году совместных мероприятий.

версия для печати