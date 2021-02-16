О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с представителем Детского фонда ООН в Беларуси

16 февраля 2021 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай.

В ходе встречи обсуждены вопросы практического взаимодействия Беларуси и ЮНИСЕФ в рамках осуществления страновой программы фонда для Беларуси на 2021-2025 годы и плана действий к ней.

Справочно: Страновая программа была одобрена Исполнительным советом ЮНИСЕФ в сентябре 2020 г. в г.Нью-Йорке. Основными ее задачами являются защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для их развития, в том числе в киберпространстве, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних. Общий бюджет страновой программы составляет почти 15 млн. долл. США.

Стороны обсудили также взаимодействие Беларуси с ЮНИСЕФ в рамках содействия по преодолению коронавирусной пандемии.



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