О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с представителем Детского фонда ООН в Беларуси16 февраля 2021 г.
16 февраля 2021 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай.
В ходе встречи обсуждены вопросы практического взаимодействия Беларуси и ЮНИСЕФ в рамках осуществления страновой программы фонда для Беларуси на 2021-2025 годы и плана действий к ней.
Справочно: Страновая программа была одобрена Исполнительным советом ЮНИСЕФ в сентябре 2020 г. в г.Нью-Йорке. Основными ее задачами являются защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для их развития, в том числе в киберпространстве, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних. Общий бюджет страновой программы составляет почти 15 млн. долл. США.
Стороны обсудили также взаимодействие Беларуси с ЮНИСЕФ в рамках содействия по преодолению коронавирусной пандемии.
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