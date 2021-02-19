О встрече Посла Беларуси А.Молчана с заместителем Министра экономики, финансов и внешней торговли и заместителем Министра здравоохранения Венесуэлы

18 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с заместителем Министра экономики, финансов и внешней торговли, президентом международного центра промышленных инвестиций Венесуэлы Гектаром Силвой и заместителем Министра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисэньо.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Венесуэлы, а также определены конкретные сферы делового взаимодействия между нашими странами.

Стороны также рассмотрели вопросы расширения белорусско-венесуэльского сотрудничества в области медицины и согласовали дальнейшие шаги по развитию договорно-правовой базы в данной сфере.

версия для печати