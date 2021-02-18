О вручении Послом Беларуси С.Терентьевым верительных грамот Султану Омана18 февраля 2021 г.
17 февраля 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Султанате Оман (по совместительству) Сергей Терентьев вручил верительные грамоты Султану Омана, Его Величеству Хайтаму бен Тарику Аль Саиду.
В ходе беседы после церемонии собеседники отметили традиционно дружественные отношения между Республикой Беларусь и Султанатом Оман.
Стороны подтвердили взаимные намерения дальнейшего развития белорусско-оманского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.
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