О встрече Посла Беларуси В.Брылева с заместителем Министра иностранных дел Сербии

17 февраля 2021 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сербия Валерия Брылева с заместителем Министра иностранных дел Сербии по вопросам многостороннего сотрудничества Александром Тасичем.

В ходе беседы были обсуждены вопросы укрепления белорусско-сербского сотрудничества и взаимной поддержки на многосторонних площадках.

Собеседники подчеркнули нацеленность двух стран на дальнейшее развитие дружественных отношений между Беларусью и Сербией.

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