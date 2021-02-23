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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси С.Алейника с Постоянным представителем ПРООН в Беларуси

23 февраля 2021 г.

 

23 февраля 2021 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с Постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Беларусь Александрой Соловьёвой.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия Беларуси и ПРООН, в том числе в рамках реализации национальных приоритетов в социально-экономической сфере, а также активизации совместных усилий по минимизации последствий распространения коронавирусной инфекции в нашей стране.

Собеседники также договорились продолжить сотрудничество по вопросам достижения Беларусью Целей устойчивого развития, развития «зеленой экономики» в стране, восстановления пострадавших регионов в результате аварии на ЧАЭС.

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