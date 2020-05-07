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Стенограмма подхода к прессе Министра иностранных дел Беларуси В.Макея по итогам возложения цветов к стеле «Минск — город-герой» (7 мая 2020 г., г.Минск)

07-05-2020

Вопрос: Какое лично для Вас имеет значение праздник Победы?

В.Макей: Мы с каждым годом удаляемся дальше и дальше от тех страшных времен. Мы знаем об этой войне из уст людей, которые участвовали в ней и которых, к сожалению, становится все меньше и меньше, — наших ветеранов. 

Мы знаем о ней, наверное, еще из книг Василя Быкова, Юрия Бондарева, из книг тех, кто описывал происходящее по другую линию фронта, как, например, Генрих Бёлль, Эрих Мария Ремарк. Все они были едины в том, что война — это смерть, ужас, горе и страдания. 

Наши дети и наши внуки, наверное, еще меньше знают об этой войне, чем мы. 

Эта акция и то, что происходит сейчас в Беларуси, направлены на то, чтобы мы помнили об этом, чтобы сделали все, чтобы это никогда не повторилось. 

Вы знаете, это, наверное, один из главных принципов белорусской государственной политики в целом.

Вопрос: Мы видим приготовления к параду, будут ли присутствовать на нем представители дипломатического корпуса?

В.Макей: Я убежден, что будут. Парад и, в целом, события по случаю Победы в Великой Отечественной войне — это святое дело для каждого гражданина Беларуси. 

Убежден, что будут представители не только Министерства иностранных дел, но и других органов государственного управления и простые граждане.


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