О видеоконференции Посла Беларуси В.Рыбака с Председателем Комиссии по иностранным делам парламента Турции

06-05-2020

4 мая 2020 г. состоялась встреча в формате видеоконференции Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктора Рыбака с Председателем Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром.

В ходе беседы стороны затронули широкий спектр вопросов белорусско-турецкой повестки дня, а также обменялись мнениями о возможностях парламентской дипломатии по развитию двустороннего взаимодействия в условиях пандемии коронавируса.

Справочно: В.Бозкыр вступит в должность Президента Генеральной Ассамблеи ООН 15 сентября 2020 г. и будет руководить работой 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



