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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Норвегии

29-04-2020

29 апреля 2020 г. по инициативе норвежской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сорейде.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в международных организациях, в особенности в ООН.

Министрами была подчеркнута важность совместных усилий по борьбе с пандемией COVID-19.

Руководители внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили регулярный характер диалога по линии МИД, обсудили новые возможности, которые открываются для торгово-экономического взаимодействия двух стран, и пути преодоления совместных вызовов, с которыми столкнулся норвежский и белорусский бизнес. 

С учетом того, что в настоящее время в работе находится несколько проектов двусторонних соглашений, В.Макей и И.Сорейде уделили внимание теме развития договорно-правовой базы сотрудничества.


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