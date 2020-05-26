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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом Украины

26-05-2020

26 мая 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь Игорем Кизимом.

В ходе беседы обсуждены вопросы развития белорусско-украинского сотрудничества, включая график совместных официальных мероприятий на этот год.

Посол Украины передал белорусской стороне вышиванку – подарок от Президента Украины Владимира Зеленского Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко в связи с празднованием в Украине Дня вышиванки.


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