О втором заседании Стратегической консультативной группы Беларусь – Германия

02-06-2020

2 июня 2020 г. в формате видеоконференции состоялось второе заседание Стратегической консультативной группы Беларусь – Германия под председательством заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко и Уполномоченного Министерства иностранных дел ФРГ по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Михаэля Зиберта.

Справочно: Стратегическая консультативная группа Беларусь – Германия создана в соответствии с договоренностями между министрами иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Германии Хайко Маасом, достигнутыми в г.Берлине в октябре 2019 г. В ее состав входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран. Первое заседание Группы прошло 12 февраля 2020 г. в г.Берлине.

В ходе видеоконференции состоялся предметный обмен мнениями между членами Группы о возможностях расширения и приоритетах сотрудничества между Беларусью и Германией в сферах политики, безопасности, экономики, энергетики, цифровизации, экологии и устойчивого развития, в том числе в контексте эпидемии коронавируса.