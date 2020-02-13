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О встрече Посла Беларуси В.Бескостого с Министром спорта и молодежной политики Туркменистана

13-02-2020

13 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслава Бескостого с Министром спорта и молодежной политики Туркменистана Даянчем Гулгелдиевым.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития белорусско-туркменского сотрудничества в области спорта, включая проведение совместных учебно-тренировочных сборов и подготовку тренерских кадров в разных видах спорта на базе спортивных учебных заведений Беларуси.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу подписания Программы сотрудничества Беларуси и Туркменистана в области спорта.


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