О встрече Посла Беларуси А.Церковского c Министром горнорудной промышленности и энергетики Бразилии

19-12-2019

17 декабря 2019 г. в Министерстве горнорудной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Бразилии Александра Церковского с Министром горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенто Альбукерке.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

А.Церковский провел презентацию экспортного потенциала Беларуси в области нефтедобычи и геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности.