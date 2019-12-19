О встрече Посла Беларуси А.Церковского c Министром горнорудной промышленности и энергетики Бразилии

19-12-2019
17 декабря 2019 г. в Министерстве горнорудной промышленности и энергетики Федеративной Республики Бразилия состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Бразилии Александра Церковского с Министром горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенто Альбукерке.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-бразильского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
А.Церковский провел презентацию экспортного потенциала Беларуси в области нефтедобычи и геологоразведки, нефтеперерабатывающей и горнорудной промышленности.