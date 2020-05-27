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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел России

27-05-2020

27 мая 2020 г. по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.

В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по проблематике оказания взаимной поддержки в возвращении граждан двух стран на родину в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества и график двусторонних контактов, а также взаимодействие в сфере региональной и международной безопасности.


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