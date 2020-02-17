О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с представителями США

17-02-2020

17 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с руководителем Секретариата Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Кристофером Сочей и сотрудницей Секретариата Комитета, ответственной за вопросы Европы и региональной безопасности, Ханной Тобурн. Во встрече также приняла участие Временная поверенная в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур.



Состоялся обмен мнениями по вопросам развития белорусско-американских отношений и региональной безопасности.

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