  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с представителями США

17-02-2020

17 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с руководителем Секретариата Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США Кристофером Сочей и сотрудницей Секретариата Комитета, ответственной за вопросы Европы и региональной безопасности, Ханной Тобурн. Во встрече также приняла участие Временная поверенная в делах США в Республике Беларусь Дженифер Мур. 

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития белорусско-американских отношений и региональной безопасности. 

беларуская версія      English version


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь