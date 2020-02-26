О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с делегацией Европейского парламента

26-02-2020

26 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с находящейся в Беларуси с рабочим визитом делегацией Европейского парламента во главе с первым заместителем председателя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемаром Томашевским.

В рамках встречи обсужден широкий спектр вопросов белорусско-европейского сотрудничества, участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство» и перспективы этого проекта. Стороны обменялись мнениями по ключевым темам взаимодействия Республики Беларусь с рядом ведущих государств мира, а также по проблематике региональной безопасности.

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