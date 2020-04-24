О встрече Посла Беларуси И.Сокола с Министром развития общин и территорий Украины

24-04-2020

24 апреля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Украине Игоря Сокола с Министром развития общин и территорий Украины Алексеем Чернышовым.

В ходе конструктивной и содержательной беседы стороны обменялись мнениями о развитии межрегиональных контактов между двумя странами. Основной темой разговора стала подготовка к проведению в октябре нынешнего года Третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Собеседники отметили значимость Форума для белорусско-украинских отношений и необходимость активизации совместной работы с учетом действующих карантинных ограничений.

И.Сокол проинформировал Министра о создании в Беларуси организационного комитета по подготовке и проведению Форума. Украинской стороне направлены на согласование концепция и основные элементы программы Форума, а также переданы контактные данные ответственных за подготовку мероприятия с белорусской стороны для налаживания коммуникации.

Обсуждены вопросы подготовки планируемого к проведению в июне второго заседания белорусско-украинской Рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества. Достигнуты договоренности, что в случае сохранения карантинных ограничений заседание Рабочей группы пройдет в формате видеоконференции. Белорусской стороной предложено включить в повестку дня заседания вопрос об активизации взаимодействия в сфере предупреждения и борьбы с чрезвычайными ситуациями, в том числе пожарами на белорусско-украинских приграничных территориях.

