О вручении Послом Беларуси Е.Воробьевым верительных грамот Президенту Израиля

19-12-2019

18 декабря 2019 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Государстве Израиль Евгений Воробьев вручил верительные грамоты Президенту Израиля Реувену Ривлину.

После официальной церемонии состоялась беседа Посла Беларуси с главой еврейского государства по представляющим взаимный интерес вопросам.

Собеседники сошлись во мнении, что совместная история проживания белорусского и еврейского народов, а также сохранение памяти о ней являются прочным фундаментом для конструктивного развития белорусско-израильского сотрудничества на современном этапе. Отдельно был подчеркнут вклад выходцев из Беларуси в создание, построение и современное развитие Государства Израиль.

Е.Воробьев и Р.Ривлин отметили, что безвизовый режим поездок граждан двух стран способствовал значительной активизации белорусско-израильского взаимодействия по самому широкому спектру направлений, в первую очередь – в торгово-экономической сфере.

В тот же день Е.Воробьев посетил мемориальный комплекс истории Холокоста ”Яд Вашем“, где зажег огонь и возложил венок в Зале памяти, а также провел встречу с руководством архивного департамента музея.

