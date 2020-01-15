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О встречах Посла Беларуси С.Алейника с руководством Мальтийского ордена

15-01-2020

10 января 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Соединенном Королевстве Великобритании и при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству Сергей Алейник принял участие в организованны в г.Риме в мероприятиях Ордена и провел ряд встреч с его руководством.

Посол С.Алейник был приглашен на аудиенцию Великого магистра фра Джакомо Далла Торре дель Темпио ди Сангинетто для дипломатического корпуса, которая традиционно проводится в начале года в штаб-квартире Ордена. На полях мероприятия Посол Беларуси с Великим магистром провели краткую беседу.

С.Алейник также провел встречу с Великим канцлером Ордена Альбрехтом Фрейхерр фон Бёзелагерам. Собеседники обсудили состояние отношений между Орденом и Беларусью и выразили взаимную заинтересованность в углублении гуманитарного сотрудничества.


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