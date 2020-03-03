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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии

03-03-2020

3 марта 2020 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находился в нашей стране с рабочим визитом.

В ходе переговоров рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня. Стороны обменялись мнениями по текущим экономическим проектам и определили приоритетные направления взаимодействия на текущий год.
 
 
По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2020 год.
 
 
В рамках визита также состоялись встречи П.Сийярто с председателем нижней палаты белорусского парламента, руководителями министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия, а также белорусскими предпринимателями, заинтересованными в развитии делового сотрудничества с венгерским бизнесом.

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