О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии

03-03-2020

3 марта 2020 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находился в нашей стране с рабочим визитом.

В ходе переговоров рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня. Стороны обменялись мнениями по текущим экономическим проектам и определили приоритетные направления взаимодействия на текущий год.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2020 год.