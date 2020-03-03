О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии
03-03-2020
3 марта 2020 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, который находился в нашей стране с рабочим визитом.
В ходе переговоров рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня. Стороны обменялись мнениями по текущим экономическим проектам и определили приоритетные направления взаимодействия на текущий год.
По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венгрии подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2020 год.
В рамках визита также состоялись встречи П.Сийярто с председателем нижней палаты белорусского парламента, руководителями министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия, а также белорусскими предпринимателями, заинтересованными в развитии делового сотрудничества с венгерским бизнесом.