О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Послом России

6 августа 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений в ряде сфер, тематика интеграционного взаимодействия, ход избирательной кампании в Беларуси.

В данном контексте стороны также обсудили тему участия российских представителей в миссии СНГ по наблюдению за выборами в Республике Беларусь.



версия для печати