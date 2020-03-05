О торжественном мероприятии с участием Министра иностранных дел Беларуси В.Макея по случаю пятидесятилетия со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия

05-03-2020

5 марта 2020 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось торжественное мероприятие по случаю пятидесятилетия со дня вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.

В мероприятии приняли участие Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей, аккредитованный в стране дипломатический корпус, представители профильных государственных органов, парламента и экспертного сообщества, студенты факультета международных отношений БГУ.

В своем выступлении на открытии мероприятия В.Макей отметил, что сегодня ДНЯО является ключевым элементом не только режима ядерного нераспространения, но и всей системы международной безопасности.

Акцентировал вклад Беларуси в процесс ядерного разоружения через добровольный отказ от ядерного оружия и присоединение к ДНЯО в качестве неядерного государства.

Подчеркнул важность диалога для снижения конфронтации, восстановления доверия и согласованных совместных действий в сфере ядерного разоружения и укрепления режима ядерного нераспространения, основанного на ДНЯО.

В ходе последующих выступлений руководители дипломатических представительств государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН разделили мнение о том, что ДНЯО остается краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и важной основой для достижения многостороннего ядерного разоружения. Подчеркнули роль Договора в области развития мирной ядерной энергетики. Заявили о своей приверженности целям ДНЯО и готовности к взаимодействию в целях укрепления режима ядерного нераспространения для будущих поколений.

Ветеран белорусской дипломатической службы, профессор кафедры международных отношений БГУ Александр Байчоров поделился воспоминаниями о работе белорусского внешнеполитического ведомства в первой половине 90-х годов XX века по подключению нашей страны к процессам ядерного разоружения и укрепления международного мира и безопасности.