О встрече Посла Беларуси А.Калинина с Министром экономики и инфраструктуры Республики Молдова

12-06-2020

11 июня 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолия Калинина с Министром экономики и инфраструктуры Молдовы Сергеем Райляном.

В ходе встречи был отмечен конструктивный характер белорусско-молдавского взаимодействия. Достигнута договоренность активизировать процесс согласования сроков проведения в г.Минске очередного заседания Межправительственной Белорусско-Молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом эпидемиологической обстановки.

Стороны подчеркнули, что Беларусь и Молдова имеют значительный нереализованный потенциал в сферах торговли и экономики. Договорились ускорить работу по реализации совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта и дорожного строительства.

А.Калинин отметил готовность Беларуси поделиться накопленным опытом строительства современных бетонных автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры.

Для расширения взаимодействия и выстраивания долгосрочного сотрудничества молдавской стороне предложено изучить возможность создания совместного дорожно-строительного консорциума, а также кооперационных производств по ремонту железнодорожного подвижного состава и соответствующей инфраструктуры в Республике Молдова.

