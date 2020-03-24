Заявление начальника УИЦД А.Глаза о развитии ситуации с возвращением на Родину белорусских граждан после введения рядом стран мира ограничений в связи с вирусной инфекцией COVID-19

24-03-2020

Разноплановое содействие в различных форматах оказано уже более 3900 нашим соотечественникам, которые в связи с ограничительными мерами ввиду распространения вирусной инфекции COVID-19 испытывали затруднения с возвращением на Родину. Данная работа ведется в контакте с нашими зарубежными партнерами и при тесной координации заинтересованных государственных органов Беларуси, в числе которых Министерство спорта и туризма, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет.

В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений по прежнему находится более одной тысячи граждан нашей страны в 70 иностранных государствах.

В связи с отменой рядом стран международного авиасообщения увеличилось количество обращений граждан Беларуси, которые в настоящее время находятся в Индонезии, Испании (Тенерифе), Новой Зеландии, США, на Сейшельских островах.

В системном порядке идет отправка многочисленных белорусских граждан из Египта, куда запланированы специальные чартерные рейсы ОАО «Белавиа».

Определенные затруднения возникают с вылетом из Египта граждан Беларуси, которые находятся там не в составе организованных туристических групп. Однако такие вопросы также постепенно удается решать.

По итогам тесной совместной работы получены заверения российской стороны о направлении российскими авиакомпаниями 24 и 25 марта 2020 г. отдельных чартерных рейсов на Гоа и в Дели в целях доставки в Москву находящихся там по линии российских туристических операторов граждан Беларуси. Таким образом, рассчитываем, что данная острая ситуация наконец-то также будет разрешена.

Призываем отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.

Напоминаем также, что звонки, в том числе в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (телефоны можно посмотреть здесь) являются бесплатными для абонентов мобильных операторов life:), МТС и A1.