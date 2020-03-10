О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Временным поверенным в делах Нидерландов

10-03-2020



10 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Временным поверенным в делах Королевства Нидерландов в Республике Беларусь, руководителем отделения Посольства Нидерландов в Минске Хенрикусом Йоханнесом ван Оостерхоутом.

Стороны обсудили взаимодействие Беларуси и Нидерландов в области многосторонней дипломатии и по гуманитарной линии. Заместитель Министра выразил благодарность за осуществление в Беларуси нидерландских гуманитарных проектов, в том числе по повышению квалификации и обмену опытом профессионалов в области медицины и оздоровлению белорусских детей в Нидерландах. Временный поверенный отметил значительный рост в последнее время интереса и внимания к развитию отношений с Беларусью.

Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в рассмотрении возможности инициирования проектного сотрудничества между двумя странами по содействию достижению целей устойчивого развития. Заместитель Министра отметил особую актуальность такого шага в контексте ожидаемого принятия Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.

Заместитель Министра и Временный поверенный обменялись мнениями о других возможных путях расширения комплексного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области устойчивой энергетики, бизнеса и культурных обменов, договорились о взаимных первоочередных шагах в этом направлении.