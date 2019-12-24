О встрече Посла Беларуси А.Лученка с Министром климатических изменений и окружающей среды ОАЭ

24-12-2019

23 декабря 2019 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Андрея Лученка с Министром климатических изменений и окружающей среды ОАЭ Тани аль-Зейоуди.

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы белорусско-эмиратского сотрудничества в области охраны природы, сельского хозяйства и науки.

Собеседники обсудили, в частности, двустороннее взаимодействие в области производства и поставок сельскохозяйственной продукции, получения белорусскими производителями продовольствия разрешительных документов для экспорта в ОАЭ, развития договорной и правовой базы между Беларусью и ОАЭ в области охраны природы, сельского хозяйства и науки, а также уделили отдельное внимание теме обмена визитами.

