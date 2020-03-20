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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Литвы

20-03-2020

20 марта 2020 г. по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный  разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросу оказания содействия возвращению белорусских граждан с территории Литвы в Беларусь и литовских граждан с территории Беларуси в Литву. 

В.Макей выразил признательность литовскому Правительству за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных белорусской стороной в течение последних дней.

Обсуждены также возможности увеличения пропускной способности белорусско-литовской границы для грузового автотранспорта.

Министры договорились о поддержании постоянного контакта в целях оперативного решения возникающих проблем в связи с кризисной ситуацией, вызванной коронавирусом.


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