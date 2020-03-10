О встрече Посла Беларуси С.Терентьева с Министром по делам государственных предприятий Египта
10-03-2020
9 марта 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с Министром по делам государственных предприятий Египта Хишамом Анваром Тауфиком.
В ходе переговоров рассмотрены перспективы налаживания технологического сотрудничества между белорусскими и египетскими промышленными предприятиями с целью модернизации машиностроительной отрасли Египта и организации новых совместных производств с последующим продвижением на рынки стран Африки.
Достигнута договоренность о подготовке белорусской стороной пакета предложений по производственной кооперации ОАО «МАЗ» с компанией «Engineering Automotive Manufacturing» Министерства по делам государственных предприятий, а также по модернизации парка станков Холдинга металлургической промышленности Египта.
Встреча организована в рамках реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Беларусь в Египет в феврале 2020 г.