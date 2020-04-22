  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Украины

22-04-2020

22 апреля 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Рассмотрен график официальных мероприятий на текущий год, обсуждены вопросы подготовки и проведения третьего Форума регионов Беларуси и Украины в г.Гродно.

Подчеркнута важность дальнейшего развития активных и содержательных контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Отмечено эффективное взаимодействие Беларуси и Украины по оказанию содействия гражданам в возвращении на Родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ. 


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь