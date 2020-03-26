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Ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос телеканала «ОНТ»

26-03-2020

Телеканал «ОНТ»: Ввиду принятых российской стороной решений о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения из российских аэропортов, как будет организована дальнейшая работа по возвращению на Родину белорусских граждан?

А.Глаз: Могу точно сказать, что оказание содействия белорусским гражданам в возвращении домой будет продолжено. Мы будем делать это в рамках всех имеющихся возможностей, использовать все доступные нам пути, хотя их с каждым днем становится все меньше.

Наше взаимодействие с зарубежными партнерами по данным вопросам, в том числе тесная координация с российской стороной, также продолжается. Вы знаете, что помощь оказана уже более 4,5 тысячам наших граждан. В эту работу вовлечены все заинтересованные госорганы Беларуси и национальный авиаперевозчик ОАО «Белавиа».

Безусловно, принятое вчера российской стороной решение вносит определенные коррективы, так как сужает имеющиеся возможности для перелетов белорусов в Минск, особенно из дальних стран.

Но мы неоднократно говорили, что складывающая ситуация – это как раз-таки общий вызов, действовать здесь нужно вместе и бороться с ним сообща.

Поэтому сегодня состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Владимира Макея и Сергея Лаврова. По его итогам подтверждена готовность продолжать тесную совместную работу наших министерств и загранучреждений по вопросам оказания помощи с возвращением домой граждан двух государств. Российская сторона также заверила, что при планировании эвакуационных мероприятий будет стараться оказать содействие всем нуждающимся в помощи россиянам и белорусам.


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