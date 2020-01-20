О встрече Посла Беларуси А.Ермоловича с Министром науки и технологий Пакистана

20-01-2020

20 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Ермоловича с Федеральным Министром науки и технологий Пакистана Фавадом Хуссейном Чодри.

В рамках встречи стороны обсудили актуальное состояние белорусско-пакистанского сотрудничества в сфере науки и технологий. Собеседники рассмотрели перечень совместных профильных проектов, предложенных для реализации по итогам конкурса, проведенного в 2019 году Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки и технологий Пакистана.

Отмечена обоюдная заинтересованность в обмене передовым опытом и развитии конкретного практического взаимодействия между Беларусью и Пакистаном в сфере механизации сельского хозяйства, зондирования земли, био- и медицинских технологий, медицинского оборудования, робототехники, создания совместных предприятий для продвижения продукции на рынки стран региона.

А.Ермолович передал Ф.Х.Чодри письмо ГКНТ с приглашением посетить г.Минск с рабочим визитом для проведения четвертого заседания Совместной Белорусско-Пакистанской Комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Стороны обсудили возможное наполнение программы визита, включая посещение Парка высоких технологий и Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень». Достигнута договоренность о проведении заседания Комиссии в первой половине 2020 года.

