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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Высоким представителем ЕС

22-04-2020

22 апреля 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонный разговор с заместителем Председателя Европейской комиссии, Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Собеседники обсудили широкий круг актуальных тем, связанных с отношениями Республики Беларусь с ЕС, включая совместное реагирование на последствия распространения коронавирусной инфекции. В.Макей и Ж.Боррель обменялись мнениями о перспективах наращивания торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества. В.Макей призвал ЕС оперативно завершить процедуру вступления в силу двусторонних соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии.

Стороны обсудили перспективы подписания Приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС, а также сотрудничество в рамках Восточного партнерства, включая подготовку министерской встречи стран ЕС и ВП и саммита Восточного партнерства. 

Ж.Боррель проинформировал, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой его визит в Беларусь, планировавшийся на конец апреля, откладывается. Собеседники условились согласовать новые даты визита на более позднем этапе.


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