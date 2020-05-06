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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Армении

06-05-2020

6 мая 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.

В ходе беседы обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных образований. 

Стороны приветствовали тесное и оперативное сотрудничество Беларуси и Армении по оказанию содействия гражданам в возвращении на родину в условиях сложной гуманитарной ситуации, связанной с закрытием границ, а также наметили дальнейшие шаги по активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.


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