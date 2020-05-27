Комментарий управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси в связи с завершением Европейским союзом внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашений между Беларусью и ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии

27-05-2020

Белорусская сторона приветствует завершение Европейским союзом внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

В соответствии с соглашением об упрощении выдачи виз стоимость рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси снижается до 35 евро. Сроки рассмотрения ходатайств составят 10 календарных дней. Предусмотрена возможность выдачи виз в срочном и безотлагательном порядке. Устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.

Соглашение об упрощении выдачи виз вступает в силу одновременно с соглашением о реадмиссии, которое предусматривает взаимные обязательства по приему своих граждан и некоторых категорий граждан третьих стран, которые перестают удовлетворять критериям легальности пребывания.

Пакет соглашений создает условия для дальнейшей работы сторон по вопросам взаимного упрощения въезда граждан и сотрудничества в правоохранительной сфере.

В случае поступления в адрес белорусской стороны до конца мая 2020 года соответствующего официального уведомления ЕС оба соглашения вступают в силу с 1 июля 2020 г.