  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2019 год

25-02-2020

25 февраля 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел, в ходе которого рассмотрены итоги работы внешнеполитического ведомства в 2019 году. 

В работе коллегии принял участие Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, представители Администрации Президента, Совета Министров и Национального собрания, руководители ряда республиканских органов государственного управления и организаций по содействию внешнеэкономической деятельности.

В своем докладе Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал оценку результатам работы МИД в 2019 году на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях. Обозначил пути выполнения соответствующих задач, поставленных Главой белорусского государства, с акцентом на основные проблемные аспекты и пути их урегулирования. 

В.Макей подчеркнул, что несмотря на существенный рост темпов и объемов работ на внешнеполитическом треке, ряд конкретных достижений по нормализации сотрудничества с крупными акторами международных отношений, заметное продвижение белорусских инициатив на международной арене, наблюдается определенный спад на внешнеэкономическом направлении. В этой связи работа Коллегии была сконцентрирована на анализе причин сложившейся ситуации и выработке конкретных шагов по ее выправлению.

Специфические аспекты внешнеэкономической деятельности, способы минимизации дисбаланса в торговле и резервы наращивания экспорта на примере конкретных партнеров были отражены в выступлениях послов Беларуси в России, Украине, Польше, Вьетнаме.

Подводя итоги работы, Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заострил внимание на задачах, поставленных Главой государства по социально-экономическому развитию Беларуси на 2020 год. Подробно остановился на качественных характеристиках экспортного потенциала, возможностях его увеличения и диверсификации. Призвал МИД занимать более активную позицию во взаимодействии с крупнейшими экспортерами внутри страны в целях повышения эффективности совместной работы на внешних рынках.  


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь