О заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2019 год

25-02-2020

25 февраля 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел, в ходе которого рассмотрены итоги работы внешнеполитического ведомства в 2019 году.

В работе коллегии принял участие Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, представители Администрации Президента, Совета Министров и Национального собрания, руководители ряда республиканских органов государственного управления и организаций по содействию внешнеэкономической деятельности.

В своем докладе Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал оценку результатам работы МИД в 2019 году на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях. Обозначил пути выполнения соответствующих задач, поставленных Главой белорусского государства, с акцентом на основные проблемные аспекты и пути их урегулирования.

В.Макей подчеркнул, что несмотря на существенный рост темпов и объемов работ на внешнеполитическом треке, ряд конкретных достижений по нормализации сотрудничества с крупными акторами международных отношений, заметное продвижение белорусских инициатив на международной арене, наблюдается определенный спад на внешнеэкономическом направлении. В этой связи работа Коллегии была сконцентрирована на анализе причин сложившейся ситуации и выработке конкретных шагов по ее выправлению.

Специфические аспекты внешнеэкономической деятельности, способы минимизации дисбаланса в торговле и резервы наращивания экспорта на примере конкретных партнеров были отражены в выступлениях послов Беларуси в России, Украине, Польше, Вьетнаме.

Подводя итоги работы, Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заострил внимание на задачах, поставленных Главой государства по социально-экономическому развитию Беларуси на 2020 год. Подробно остановился на качественных характеристиках экспортного потенциала, возможностях его увеличения и диверсификации. Призвал МИД занимать более активную позицию во взаимодействии с крупнейшими экспортерами внутри страны в целях повышения эффективности совместной работы на внешних рынках.