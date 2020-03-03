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О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Евдоченко с Послом Германии

03-03-2020

3 марта 2020 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь Манфредом Хутерером.

Германской стороне предоставлена актуальная информация о развитии белорусской экономики, подходах к диверсификации внешнеэкономических связей, белорусско-российском сотрудничестве, в частности, в формате Союзного государства, приоритетах председательства Республики Беларусь в ЕАЭС в текущем году.

Стороны обсудили возможности развития взаимодействия, в том числе в контексте белорусского председательства в ЕАЭС и предстоящего председательства Германии в ЕС во второй половине 2020 года.


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